"البيئة" تنظم ندوة حول منظومة النظافة الجديدة بجامعة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة البيئة، ندوة بيئية بجامعة الفيوم حول منظومة النظافة الجديدة التي تنفذها الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تناولت الندوة مناقشة أزمة النظافة وتقديم عرض تفصيلي حول المنظومة الجديدة للنظافة وجهود الوزارة في تلك المنظومة وأيضا دور المجتمع المدني والشباب فى التصدي لقضية المخلفات.

وأجرت الوزارة حوارا مفتوحا مع الحضور حول المنظومة الجديدة وتبادل وجهات النظر والاقتراحات في هذا الشأن وتم عرض نماذح للمبادرات الناجحة للجمعيات الأهلية في مجال المخلفات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب لدعم قطاع البيئة في مصر و تكون قادرة على مواجهة المشاكل البيئية وإيجاد الحلول العملية والتكيف معها.

شارك في الندوة طلاب جامعة الفيوم والقائمين علي منظومة النظافة بالجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.​