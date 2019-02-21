بالصور.. تكريم محسنة توفيق ومنه شلبي في مهرجان أفلام المرأة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي الثالث لأفلام المرأة في حفل افتتاحه الفنانتين، القديرة محسنة توفيق والشابة منه شلبي.

وقالت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق إنها تدين بالفضل لكل المصريين الذين لولاهم ما أصبحت "الممثلة محسنة توفيق".

وأضافت:"طيلة حياتى وأنا أسير خلف قلبي وعقلي فيما يعرض عليا من أعمال، واليوم أشكر كل القائمين على المهرجان، وكل الناس التى حضرت لدعمي وعبرت عن سعادتها بالتكريم".

وعبرت الفنانة منه شلبي عن سعادتها لتكريمها في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

وقالت منة شلبي:"السينما بالفعل سحر وحياة، فتحيا مصر وتحيا السينما، وأنا سأظل أعشقها حتى آخر يوم في حياتي".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس هيئة أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وحضر الافتتاح حشد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، منهم:"أحمد عبد العزيز ومحسنة توفيق والفنانة منه شلبى والفنانة يسرا اللوزي ومادلين طبر وباسم سمرة".

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم المكسيكي دوس فريدا dos farida من إخراج الكوستاريكية العراقية التشيلية عشتار ياسين والفيلم من إنتاج شركة أستري فيلم التي يرأسها لويس جارييه، ويعرض باللغة الإسبانية وتبلغ مدته 92 دقيقة.

وترصد أحداث الفيلم العلاقة التي كانت تربط الرسامة المكسيكية فريدة كاهلو وممرضتها الكوستاريكية جوديث فيريتو خلال السنوات الأخيرة من حياتها بمنزلها الأزرق في المكسيك.