الجمارك وصناع المنسوجات يناقشون "الإفراج عن بضائع التحفظ" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال محمد صبيح رئيس الإدارة المركزية للتهرب بمصلحة الجمارك المصرية، إنه جرى القضاء بشكل كبير على مشكلات الإفراج عن البضائع تحت التحفظ، خاصة بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج والتى كان يضبط بشأنها عدد من قضايا التهرب الجمركي.

وأضاف صبيح خلال مشاركته في اجتماع عقده مع أعضاء شعبة الأقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة صلاح المصري وبحضور المهندسة مها مالك رئيس صندوق دعم الغزل والنسيج ، الخميس، أن نسبة القضايا الجمركية المحررة لقطاع الغزل والنسيج انخفضت من 48% إلى 3.2% ، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر نجاح كبير، بينما أكد أن جميع المشكلات التى تواجه القطاع فى طريقها إلى الحل حتى يتم النهوض مرة أخرى بالصناعة التي تعتبر من قوام الاقتصاد المصري.

في سياق متصل ناقش أعضاء شعبة الأقمشة والمنسوجات عدد من المشكلات التي تواجه القطاع ومنها المزايا التي تتمتع بها مصانع المنطقة الحرة ولها تأثير سلبي على أصحاب المصانع الأخرى خارج المناطق الحرة، لاسيما مع وجود فوارق في الأسعار ما اعتبره أعضاء الشعب منافسة غير عادلة لا يستطيع أصحاب المصانع التعامل معها.

من جانبها قالت المهندسة مها مالك رئيس صندوق دعم الغزل والنسيج، إن الصندوق على استعداد لتقديم المشورات والمساعدات التى تعزز من تقدم القطاع وتخطي مشكلاته وعلى رأسها تصريف المخزون.

وأبدت مالك استعداد الصندوق لتشكيل لجنة بالمعاونة مع بعض الأعضاء المتخصصين فى المجال لتقييم المخزون منتجات المنسوجات والتوصل إلى وسيلة لبيعه فى الأسواق بأسعار مخفضة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.