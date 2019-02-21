غرق طفل في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقى طفل مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في ترعه أثناء لهوه أمام منزله بمركز دار السلام، التابع لمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغا من "عبد الموجود ع س" 75 عاما بالمعاش ويقيم بناحية دائرة المركز بأنه أثناء لهو حفيده الطفل "محمود ر ع" 3 سنوات أمام منزله اختل توازنه وسقط بالترعة المجاورة ما أدى لغرقه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا شبهة جنائية في الوفاة.