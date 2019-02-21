وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس سوهاج اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

يزور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم الخميس، محافظة سوهاج؛ لتفقد عدد من المدارس.

ومن المقرر أن يبدأ الوزير جولته التي يرافقه فيها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بتفقد الإنشاءات النهائية لمدرستي "جيل المستقبل الدولية"، و"عثمان بن عفان للغات الرسمية" بمدينة سوهاج الجديدة.

كما يتفقد الوزير مدرسة "الإعدادية الحديثة بنات" في مدينة سوهاج، قبل أن يعقد ندوة عن الشباب وبناء الدولة تحت عنوان "التعليم ورؤية مصر 2030"، وذلك بديوان عام محافظة سوهاج.

يصل الوزير عبر مطار سوهاج الدولي، حيث سيكون في استقباله قيادات محافظة سوهاج، ومديرية التربية والتعليم، وبعض أعضاء مجلس النواب.​