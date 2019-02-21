كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون للجيش الفنزويلي: أنقذوا شعبكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، رسالة إلى قادة الجيش الفنزويلي، قال فيها إنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية المطاف.

وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الفنزويلي، الذي يدعم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بالتخلي عنه ودعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وكتب بولتون على "تويتر"، اليوم الخميس 21 فبراير: "اجتماع الجنرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية العسكرية بالجيش الأمريكي، مع قادة القوات المسلحة في كولومبيا، يمثل رسالة للجيش الفنزويلي بأنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية الأمر".

وقال بولتون موجها حديثه لقادة الجيش في فنزويلا: "افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم".

وقال بولتون، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة، الكولونيل بيدرو شيرينوس، اعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

لكن مادورو أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة بأنه "دمية" في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.