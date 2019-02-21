كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنجلاديش: شاميما بيجوم لم تطب الجنسية المزدوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بنجلاديش، إن شاميما بيجوم - عروس داعش المراهقة - ليست مواطنة بنجلاديشية ولا يوجد "شك" في السماح لها بدخول البلاد، حيث أنها على خلاف مع المملكة المتحدة بعد أن حرم وزير الداخلية البريطاني، الفتاة، التي غادرت لندن منذ أربع سنوات للزواج بمقاتل داعشي، من جنسيتها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان"، أصرت وزارة الخارجية البنجلاديشية، على أن "بيجوم" مواطنة بريطانية بالحق ولم تطلب قط الجنسية المزدوجة.

وحسبما قال شهريار علام، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في بيان أصدره لصحيفة الجارديان: "تؤكد بنجلاديش، أن السيدة شميما بيجوم ليست مواطنة بنجلاديشية. وهي مواطنة بريطانية بالولادة ولم تتقدم بطلب للحصول على جنسية مزدوجة مع بنجلادش... ولا شك في أنها مسموح لها بدخول بنجلاديش".

وأضاف "علام"، أن حكومته علمت بنوايا بريطانيا لإلغاء حقوق المواطنة من التقارير الإعلامية.