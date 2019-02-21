كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين سر حركة فتح في القاهرة لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب، اليوم الخميس، إلى القاهرة قادماً من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر يبحث فيها التطورات على الساحة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في مصر بعدد من كبار المسؤولين والشخصيات، ومن بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لاستعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية.

وذكرت مصادر كانت في استقبال الرجوب أنه "سيطالب باتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف الممارسات الإسرائيلية وانتهاكها المستمرة لقواعد القانون الدولي وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية كافة، خاصةً فى مدينة القدس، ووقف هدم المنازل، واجتياح المناطق الفلسطينية".