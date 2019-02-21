كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا تنفي المباحثات مع "جوايدو" بشأن تجميد حسابات للمسؤولين الفنزويليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير ألان إلتشنغر، أن يكون الرئيس أولي ماورر، قد أجرى محادثات مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بشأن تجميد الحسابات المصرفية للمسؤولين الفنزويليين بعد "التعامل غير السليم مع حسابات الجمهورية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية: "لم يكن هناك اتصال بين السيد جوايدو والرئيس ماورر".

يأتي البيان، بعد أن قال زعيم المعارضة خوان جوايدو، أمس، إن المعارضة الفنزويلية تناقش إمكانية تجميد حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك في سويسرا مع قيادة البلاد، مضيفًا أنه ناقش المسألة مع "ماورر".