كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 10 حوثيين في غارة للتحالف على صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت مدفعية الجيش اليمني أمس الأربعاء، تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

واستهدفت مدفعية اللواء السابع حرس حدود، حسب ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الإلكتروني، تعزيزات للمليشيات في منطقة بني معين، ما أسفر عن تدمير طقم، ومصرع وجرح من كان على متنه.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي، ظهيرة أمس غارة جوية على تجمع حوثي في قرية القد بالمديرية ذاتها، وأسفرت الغارة عن مصرع 10 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.