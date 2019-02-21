شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة اليمنية للغاز بصافر تقوم بمبادرة طوعية لحل الأزمة في حضرموت والان مع التفاصيل

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏بادرت الادارة العامة للشركة اليمنية للغاز بصافر وبالتعاون مع ملاك محطة دومان للغاز المنزلي "الريان"، بتوزيع كميات كبيرة من الغاز المنزلي في ساحل محافطة حضرموت ابتداء من يوم أمس الاربعاء، وذلك ان طريق رفد مدينة المكلا ب2400 اسطوانة منزلي بنظام الحارات المتبع سابقاً في منشأة بروم التابعة للشركة.

حيث تم تسليم رؤوساء الاحياء والحارات ببعض مناطق مديرية المكلا بحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة خالد غانم، ومسئول لجنة الوحدات بالمكلا رشيد بن شبراق.

وبحسب ماوردنا من الادارة العامة للشركة اليمنية للغاز بصافر ، فانه قد تقرر وبالتعاون مع ادارة محطة الريان ووكلاء غاز ساحل حضرموت ابتداء من اليوم الخميس وحتى الاسبوع القادم ، العمل على رفد كميات كبيرة من الغاز المنزلي لمديريات محافظة حضرموت ، وتسيير قوافل من سيارات الغاز الى مراكز المديريات لاجل القضاء على الازمة الراهنة وتوفير اسطوانة الغاز المنزلي في المحافظة لجميع المواطنين.

هذا وقد توقف العمل في منشأه بروم بتوجيهات من الشركة اليمنية للغاز بصافر، وتم تحويل قواطر الغاز الي منشأه الريان لاجل توفير الغاز للمواطنين.