شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": مقاتلو «داعش» يفرون من سيوريا والعراق ومعهم ثروة هائلة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن "إعلان مسؤول عسكري أمريكي عن فرار مئات المقاتلين «الدواعش» من سوريا إلى الجبال والصحارى في غرب العراق خلال الأشهر الستة الماضية ومعهم 200 مليون دولار نقداً، يعيد طرح السؤال حول كيفية فرار هؤلاء من أرض المعركة في شمال شرق سوريا، ومعهم هكذا مبلغ، مع وجود آلاف المقاتلين الأكراد والجنود الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين في المنطقة".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس وأيضاً مع وجود آلاف الجنود العراقيين ومقاتلي الحشد الشعبي في الجهة المقابلة، حيث يفترض أن تكون الحدود مقفلة تماماً والرقابة مشددة براً وجواً من خلال الطائرات المسيّرة أو طائرات التجسس أو من خلال القوات المتواجدة هناك، بحيث يستحيل اختراق الحدود من جانب مئات «الدواعش» ومعهم هذه الكمية من الأموال.

وتابعت:"من المفترض في مثل هذا الوضع العسكري وحال الاستنفار على مدى أربعة وعشرين ساعة ألا يستطيع أي «داعشي» أن يعبر من «خرم الإبرة» على الحدود، ومع ذلك تتكرر التصريحات التي تتحدث عن فرارهم بالمئات أو بالآلاف باتجاه العراق وغير العراق.

ومضت:"يضاف إلى ذلك ما كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن مسلحي «داعش» في العراق وسوريا وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة بالعملة الصعبة والعراقية، فضلاً عن سبائك من الذهب تقدر بمئات ملايين الدولارات. في حين ذكر المرصد السوري خلال الأسبوع الماضي أن التنظيم يمتلك 40 طناً من الذهب سرقها من سوريا والعراق، وأن جزءاً من الذهب جرى صقله في تركيا، ثم أعيد إلى سوريا.

وزادت قال المرصد: «إننا نتحدث عن ثروة تضاهي ثروات دول، وكل ما نخشاه أن تذهب هذه الأموال إلى التحالف الدولي، ولا تعود إلى الشعبين العراقي والسوري، أو أن يقوم التحالف بالتعتيم على الأمر».

وأضافت:"نفهم من كل ذلك أن هناك أفواجاً من مقاتلي «داعش» يفرون من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، ومعهم ثروة هائلة من الذهب والمال الذي كانوا نهبوه من مصارف عراقية وسورية، وأن ما كشف عنه المسؤول الأمريكي لقناة «سي إن إن» عن فرار مئات «الدواعش» ومعهم 200 مليون دولار، مجرد نقطة من بحر الثروة التي بحوزتهم.

وأشارت إلى أن "المريب في الأمر أن عملية تهريب المقاتلين وأموالهم تتم علناً، وإلى مختلف الاتجاهات من دون أن تفصح أية جهة عن الوسائل والطرق التي يتم التهريب من خلالها، وبالتالي علينا أن نشك في أن هذه الأموال أو معظمها لا تصادر ويتم التعتيم عليها باعتبارها غنائم حرب، أو هي مقابل عمل عسكري تقوم به قوات التحالف، لتغطية نفقات الحرب، طالما أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر هذه المهمة «بيزنس»، وأن القوات الأمريكية غير مستعدة للقيام بعمل عسكري مجاناً".

واختتمت:"مقاتلون «دواعش» يفرون من ساحة المعركة.. وثروات منهوبة لا يعرف مصيرها. إنها تداعيات الحرب القذرة التي جعلوا أرضنا مسرحاً لها.. وأهلنا ضحاياها".