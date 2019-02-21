شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة نادي المكلا تغادر إلى عدن للمشاركة في نهائيات بطولة الدراجات الهوائية والان مع التفاصيل

تغادر بعثة نادي المكلا للدرجات الهوائية فجرا الغد الخميس مدينة المكلا متوجهة صوب العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في نهائيات بطولة المحبة والسلام لابطال أندية المحافظات المحررة في فئتي الناشئين الناشئين والكبار التي تنطلق صباح الجمعة الثالث والعشرين من الشهر الجاري برعاية وزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف صالح البكري ومحافظ عدن وتنظيم من الاتحاد اليمني العام وبتمويل من صندوق النشئ والشباب بوزارة الشباب والرياضة بعدن .

وسبق مغادرة البعثة جلسة ودية مع قيادة فرع اتحاد الدراجات الهوائية بالساحل برئاسة الأستاذ خالد برك بن سعيد الذي عبر عن سعادته بحماس واستعداد وتلهف اللاعبين إلى هذه البطولة من أجل المشاركة فيها .. مؤكدا حرص الاتحاد على تذليل كل العقبات التي تقف أمام اللاعبين قبيل وأثناء وبعد المشاركة الوطنية ووفقا الإمكانيات المتاحة له .

وقال إننا ننتظر منكم تحقيق إنجاز مشرف في المراكز الأولى ومشاركة إيجابية تفاعلية كونكم استطعتم أن تحققوا التتويج بالبطولة المحلية التي تعاون فيها الجميع من رجل أمن ومرور واسعاف في تأمين خط سير السباق وكان النجاح حليفنا في هذه البطولة .

واضاف انكم انتم من احييتم هذه اللعبة في الساحل وحافظتوا على استمراريتها لأنها و عشقكم ولذلك يجب أن يوفي لكم الاتحاد على استمراريتكم للعبة ونوعدكم بأن هناك مفاجئات ستكون لكم تتحقق في المراحل المقبلة .

ونقل رئيس الاتحاد تحيات المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل ممثلة بالكابتن حسن صالح مسجدي الذي فر تواصل دائم مع قيادة اتحاد الفرع من أجل الترتيبات الخاصة بالمشاركة في البطولة إضافة إلى قيادة الاتحاد العام في تحفيزهم وتشجيعهم للاعبين .

وكان الأمين العام للاتحاد الشاب بكري العمودي الذي سيرأس البعثة قد تطرق إلى الجوانب الإدارية المتعلقة بالترتيبات الخاصة بحركة المغادرة والوصول وتوفير المسكن وحضور الاجتماع الفني الذي سيسبق انطلاقة البطولة صباح الجمعة

متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

فيما تناول الكابتن الدراج لاعب و مدرب الفريق هاشم محسن العطاس الجوانب الفنية والتوجيهات التي يجب أن يتقيد بها كل لاعب والابتعاد عن الخوف وخلق روح المنافسة والحرص على الوصول إلى مراكز متقدمة بل والتتويج بالبطولة .

وعقب ذلك أقام الاتحاد ماذبة عشاء على شرف اللاعبين بحضور جميع من اللاعبين والصحفي فادي حقان الذي أكد على أهمية المشاركة الفاعلة والإيجابية والوصول إلى طموح الصعود إلى المنتخب لغرض عودة انخراط لاعبي الساحل للمنتخبات الوطنية في هذه اللعبة.