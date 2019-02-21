شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر أردوغان لتميم من أجل دعم حليفه الفنزويلي والان مع التفاصيل

أكدت المعارضة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر أوامره لتميم بن حمد أمير قطر من أجل دعم حليفه الفنزويلي.

ووفق موقع "قطر يليكس"، فإن "انبطاح تنظيم الحمدين للعلج التركي وصل لمستويات قياسية، حيث أصبحت الإمارة الصغيرة لعبة في يد السلطان العثماني يحركها كيفما شاء لخدمة مصالحه وأغراضه الخبيثة.

أحدث فصول السيطرة التركية على دويلة الحمدين تمثلت في الأوامر التي أصدرها أردوغان للأمير الصغير من أجل دعم حليفه الفنزويلي نيكولاس مادورو تجاه الغرب الرافض لبقاءه.

ذميم انصاع لسيده وفتح أبواقه الإعلامية لتلميع ديكتاتور فنزويلا، حيث ظهر مادورو على قناة الجزيرة القطرية وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما حاول تبرئة نفسه من واقع انهيار بلاده وتحالفه مع العلج التركي.

الأمير الفاشل سخر الإمارة الصغيرة لإنقاذ حليف سيده أردوغان، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية بقطر نظيره الفنزويلي بالدوحة، وبحثا سبل التعاون بين البلدين وآليات دعم نيكولاس مادورو.

وفي نفس السياق، التقى رئيس مجلس شورى الحمدين نائب وزير خارجية فنزويلا تنفيذا لأوامر سلطان الأوهام التركي لأميرهم الصغير، الذي جعل قطر في مرمى عقوبات الغرب الرافض لبقاء مادورو، ليواصل الحمدين تحالفاته الفاشلة التي تقود دويلته نحو الهلاك.