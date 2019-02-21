خصوم نتنياهو يتحدون لهزيمته في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خصما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيسيان، الخميس، تشكيل تحالف بهدف هزيمة نتنياهو في الانتخابات التشريعية المبكرة في 9 أبريل/نيسان.

وأفاد كل من الرئيس السابق لهيئة الأركان بيني غانز والوسطي يائير لابيد، في بيان، بأنهما سيشكلان لائحة مشتركة، مؤكدين أنهما سيتوليان مهام رئاسة الوزراء "مداورة" في حال فوزهما.

تخوض 3 أحزاب جديدة الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فيما أعلنت 4 أحزاب انشقاقها عن أخرى، وسط تقديرات بأن تفضي الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 أبريل/نسيان المقبل إلى اختفاء أحزاب على رأسها "الحركة" بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، ما زالت تشير إلى تقدم حزب "الليكود" على غيره من الأحزاب الإسرائيلية ما يؤهل زعيمه، نتنياهو، لتشكيل الحكومة القادمة.

وأشار استطلاع نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، إلى أنه لو جرت الانتخابات اليوم فسيحصل حزب "الليكود" على 30 مقعدا على أن يحصل حزب "مناعة لإسرائيل" على 22 مقعدا.

ويلزم أي حكومة الحصول على ثقة 61 عضوا، على الأقل، في الكنيست الإسرائيلي.