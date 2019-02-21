عصابة الدوحة تواصل التدليس ونشر الأباطيل والأكاذيب بغرض افتعال الأزمات، ضد المملكة العربية السعودية، تسعى بكل الطرق لتنفيذ المخطط الإيراني لتدويل الإشراف على الحرمين، وفي سبيل تنفيذ ذلك، أكدت قطر أنها ستبدأ محاسبة السعودية دوليا، وستقاضيها في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، وفقا لقطر يلكيس.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أنها "ستبدأ قريبا في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة اليونسكو، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري قائلًا: "رغم مرور 20 شهرا على مقاطعة قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين".

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كانت قد ادعت أن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين، مؤكدة أن نزاعا دبلوماسيا لن يمنع مواطنيها من أداء الفريضة.

وكان تميم قد سار على خطى حليفه الإيراني لتدويل الإشراف على الحرمين، مستخدمًا التلفزيون القطري لغسل عقول الشعب المغلوب على أمره، ليردد أكاذيب الحمدين المفضوحة ضد السعودية وتنظيمها لموسم الحج، أدعى منع العملة القطرية من التعامل بصرافات المملكة، واصل تبجحه واتهم الرياض بالسعي لاعتقال الحجاج القطريين، تذرع بتأخير إصدار التأشيرات وعدم وجود بعثة رسمية له.