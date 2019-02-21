شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التشريعات الحالية تدعم مواجهة الإرهاب والأمن ناجح فى ضرب الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأجهزة الأمنية فى مصر تتعامل باحترافية أمام العمليات الإرهابية لحماية المواطنين الأبرياء من هؤلاء الإرهابيين، مشيرا إلى أن هؤلاء الإرهابيين هم عدو خفى يملأه الحقد والكره، ولا يستطيع أن يعيش فى مجتمع متكامل لذلك يفجر نفسه وينفذ عمليات انتحارية.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التشريعات الحالية تساهم بشكل كبير فى مواجهة الإرهابيين، خاصة بعد تغليظ العقوبات، كما أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تضمن سرعة التقاضى فى قضايا الإرهاب وسرعة القصاص.

ولفت النائب سامى رمضان، إلى أن الجيش والشرطة يؤدون أدوارهم على كافة الأصعدة فى حماية الدولة المصرية من التنظيمات الإرهابية ونجحوا فى تجفيف منابع الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية ضدهم.