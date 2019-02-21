الأخبار: جلسة حوارية مع البنك الدولي اليوم حول قرض بقيمة 400 مليون دولار

علمت "الأخبار" أن مجموعة من البنك الدولي دعت الهيئات الاقتصادية وبعض الشخصيات السياسية إلى جلسة حوارية يوم الجمعة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بهدف الترويج لـ"قرض يجري التفاوض عليه مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وتذهب أمواله بغالبيتها إلى مُستشارين في بعض الوزارات والمؤسسات"، الذي يُعد عرابه مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري نديم الملا. فيما كان لافتاً، بحسب بعض المدعوين، أن "وزارة المالية سترسل من جهتها مندوبين من ضمن الوفد"!
من ناحية أخرى، توافرت معلومات عن اهتمام فرنسي بموضوع القرض، إذ تولّت السفارة الفرنسية في لبنان الاتصال ببعض الشخصيات الاقتصادية للاستفسار عنه.
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