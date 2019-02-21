أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​إدي معلوف​ أنه " من الواضح أن هنك نية لدى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بالاتفاق مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مواكبة عمل النواب"، مشيراً إلى "اننا نريد انطلاقة سريعة للحكومة لان الجميع بانتظارها".

كانت هذه تفاصيل خبر إدي معلوف: نريد انطلاقة سريعة للحكومة لان الجميع بانتظارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.