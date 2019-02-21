علوش: نرفض التعامل مع نظام الاسد والفريق الذي يذهب الى سوريا مخطئ

أعلن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل ​مصطفى علوش​، "ان نرفض التعامل مع نظام الرئيس السوري ​بشار الاسد​،" مؤكدا في حديث اذاعي ان "​الحكومة​ مؤلفة من مكونات لكلّ رأيها في اطار العلاقة مع ​سوريا​، ولا يحق لاحد التفرّد بالقرارات"، وأشار الى ان "الفريق الذي يذهب الى سوريا مخطئ".

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