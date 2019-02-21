وجه مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، رسالة إلى قادة الجيش الفنزويلي، قال فيها إنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية المطاف.
وأكد بولتون ان "اجتماع الجنرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية العسكرية بالجيش الأميركي، مع قادة القوات المسلحة في كولومبيا، يمثل رسالة للجيش الفنزويلي بأنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية الأمر".
وتوجه لقادة الجيش في فنزويلا قائلا: "افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون برسالة لقادة الجيش بفنزويلا: أنقذوا شعبكم وبلدكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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