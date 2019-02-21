ترامب: يعود لوزير العدل أن يحسم في مسألة نشر تقرير مولر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعود لوزير العدل بيل بار أن يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبات تحقيق مولر في التدخل الروسي وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو، يشارف على نهايته، لكنه لم يعلن عن أي تاريخ محدد رسميا لصدوره.
وأفادت شبكة "سي إن إن" أن بار الذي عين بعدما أقال ترامب سلفه جيف سيشنز، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق ويرفع ملخصا عن تقريره على وجه السرعة إلى الكونغرس.
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