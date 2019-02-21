ظريف: إسرائيل تنزع للمغامرة بتنفيذها حملات قصف في سوريا

لفت زير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ إلى ان "​إسرائيل​ تنزع للمغامرة بتنفيذها حملات قصف في ​سوريا​، ولا أستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين"، مشيراً إلى ان "وجود إيران في سوريا بناء على دعوة ​الحكومة السورية​ بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي".

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