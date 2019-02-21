لفت قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنغسيري إلى أن "مخططات الاعداء آلت الى الفشل باستمرار في ثني عزيمة الشعب الايراني عن التمسك بنهج الثورة الاسلامية ومبادئها"، مشيراً إلى ان "دماء الشهداء المظلومين ستوجّه صفعة مؤلمة للاعداء".
وأشار إلى أن "دماء هؤلاء الشهداء المظلومين لن تذهب هدراً ولن يستطيع الاعداء إرهاب الشعب وتخويفه بالموت والشهادة وعليهم أن يكتسبوا العبر والدروس من مصير داعش الارهابي"، لافتاً إلى "إنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الشعب الايراني لاسيما محافظة اصفهان مثل هذا العدد من الشهداء الأبرار".
واعتبر أن "شبان البلاد سيملأون الفراغ الناجم عن رحيل هؤلاء الشهداء الابطال ويوجهون صفعة مؤلمة للاعداء".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الاعداء فشلوا بثني عزيمة الشعب الايراني عن التمسك بنهج الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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