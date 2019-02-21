أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، بأن "​القيادة​ الفلسطينية قررت رفض استلام أموال عائدات ​الضرائب​ منقوصة من ​إسرائيل​"، مشيراً إلى أن "القيادة اتخذت جملة قرارات وإجراءات في مواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال ​الشعب الفلسطيني​، وفي مقدمتها رفض استلام الأموال منقوصة، وسلسلة خطوات سيعلن عنها لاحقا".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول فلسطيني: لن نتسلم عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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