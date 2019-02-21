محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
نقلت وكالة أنباء بلومبرج ، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن مفاوضين أمريكيين وصينيين يعملون على عدة مذكرات تفاهم من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
وحسب المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تشمل مذكرات التفاهم مجالات من بينها الزراعة ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية.
لكن تظل آلية تطبيق ما تم التوصل إليه غامضة، بحسب بلومبرج.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج: واشنطن وبكين تعملان على مذكرات تفاهم تشكل أساسا لاتفاق تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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