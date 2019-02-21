محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
وصل جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية اليوم الخميس إلى القاهرة قادما من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر يبحث خلالها التطورات على الساحة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات ومن بينهم وزير الخارجية سامح شكري لاستعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية.
وذكرت مصادر كانت في استقبال الرجوب إنه سيطالب بضرورة اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف الممارسات الإسرائيلية و"انتهاكاتها" المستمرة لقواعد القانون الدولى وفى مقدمة ذلك الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية كافة، وخاصة فى مدينة القدس، ووقف عمليات هدم المنازل واجتياحات المناطق الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين سر مركزية "فتح" في القاهرة لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.