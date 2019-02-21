أمين سر مركزية "فتح" في القاهرة لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

وصل جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية اليوم الخميس إلى القاهرة قادما من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر يبحث خلالها التطورات على الساحة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات ومن بينهم وزير الخارجية سامح شكري لاستعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية.

وذكرت مصادر كانت في استقبال الرجوب إنه سيطالب بضرورة اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف الممارسات الإسرائيلية و"انتهاكاتها" المستمرة لقواعد القانون الدولى وفى مقدمة ذلك الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية كافة، وخاصة فى مدينة القدس، ووقف عمليات هدم المنازل واجتياحات المناطق الفلسطينية.