بابا الفاتيكان يفتتح قمة بشأن حماية الأطفال من الاعتداءات

محمد اسماعيل - القاهرة - فاتيكان سيتي - (د ب أ):

يفتتح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الخميس قمة للفاتيكان تستمر أربعة أيام بشأن حماية الأطفال، وتضم القمة ما يقرب من 200 شخصية كاثوليكية رفيعة المستوى.

ويتم تنظيم هذا الحدث غير المسبوق بعد موجة جديدة من الفضائح في الولايات المتحدة وتشيلي وغيرهما، مما أدى إلى تفاقم أزمة القساوسة التي تطال الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود.

ووصف موقع القمة على الإنترنت ذلك الحدث بأنه "لقاء تضامن وتواضع وتوبة".

وتمت دعوة نحو 114 أسقفا من منظمات الكنيسة الكاثوليكية الوطنية للمشاركة في الحدث وحثوا على مقابلة الناجين من الاعتداء قبل التوجه إلى روما.

يشار إلى أن أحد الأهداف المعلنة للقمة هو زيادة الوعي بأزمة عالمية في مناطق من العالم ، مثل الكثير من دول آسيا وأفريقيا.