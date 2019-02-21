أوكرانيا تطالب الأمم المتحدة مجدداً بإرسال قوة دولية

دعا الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، إلى اقتراح خيارات لنشر قوة أممية في شرق البلاد، الأمر الذي تطالب به كييف منذ 2015، في حين ترفضه موسكو.

وقال بوروشنكو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن مستعدون لنقاش بناء" حول قوة مماثلة و"يستطيع الأمين العام أن يرسل إلى (حوض) دونباس بعثة تقييم تقنية لبلورة الخيارات".

وحوض دونباس في شرق أوكرانيا يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحافي اليومي "اننا نحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن" لنشر قوة سلام في شرق أوكرانيا.

ويتمتع الأمين العام بسلطة إرسال بعثة تقييم تقنية الى أوكرانيا، لكنه لن يفعل ذلك على الأرجح من دون موافقة روسيا، أحد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

وطالب بوروشنكو بحرمان موسكو حقها في استخدام الفيتو في مجلس الأمن حين يتعلق الأمر بأوكرانيا، متحدثاً عن "حرب وحشية لا طائل منها".

وطالب أيضاً بان تفرج روسيا عن 24 بحاراً اوكرانيا قبض عليهم الجيش الروسي في نوفمبر قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.