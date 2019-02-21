أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه سيتم طرح مشروع قانون جديد للتعامل مع خطاب الكراهية عبر الإنترنت في مايو، وذلك بعد موجة من الهجمات الأخيرة المعادية للسامية.

وينص القانون الألماني على ضرورة إزالة خطاب الكراهية من مواقع الإنترنت في غضون 24 ساعة من وقت الإبلاغ عنها، وقد يتطلب الأمر دفع غرامات بملايين اليورو.

وقال ماكرون إنه طلب من وزير الداخلية كريستوف كاستانيه حل الجماعات أو الجمعيات التي تحرض على الكراهية أو العنف.

وقفز عدد هجمات معاداة السامية في فرنسا بنسبة 74% في 2018، إلى 514 هجوماً.

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعلن عن مشروع قانون لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.