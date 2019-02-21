موسكو تكشف عن غواصة مسيرة بالطاقة النووية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت وزارة الدفاع الروسية، في شريط فيديو، توثيقا لاختبار غواصة مسيرة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء.
وقد نشر الفيديو القصير، الذي يظهر اختبار الطائرة المسيرة "بوسايدون"، يوم أمس الأربعاء، بعد وقت قصير من حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سلاح جديد خلال خطابه عن حالة الأمة.
وأظهر الفيديو الغواصة المسيرة، ولحظة إطلاقها، لكنه لم يوضح أي معلومات عن موعد أو مكان الإطلاق.
وقال بوتين في الخطاب إن تجارب "بوسايدون" أجريت بنجاح، وإن أول غواصة مجهزة لحملها سوف يبدأ تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت المرة الأولى التي تحدث فيها بوتين عن السلاح الجديد قبل عام، عندما قال إنه محصن ضد الاعتراض، ويمكنه نقل سلاح نووي ثقيل لاستهداف مجموعات حاملات الطائرات أو المناطق الساحلية.
وقال بوتين إنه يستطيع العمل على أعماق كبيرة، وبسرعة تفوق أضعاف أسرع السفن أو الطوربيدات التي تعمل اليوم.
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