حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، كما يتوقع سقوط أمطار محلية متقطعة في شمالي ووسط البلاد.

ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي النقب، ويخشى من حدوث فيضانات في برية الخليل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 13 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 15 – 7، صفد 11 – 5، طبرية 18 – 9، الناصرة 15 – 7، حيفا 17 – 10، يافا 17 – 10، القدس المحتلة 12 – 6، عسقلان 17 – 9، عين جدي (البحر الميت) 22 – 13، بئر السبع 17 – 8، أم رشرش (إيلات) 22 – 12.

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ويوم غد، الجمعة، لا يتوقع أن يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة، وتبقى أدنى من معدلاتها السنوية لهذا الموسم، ويكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى غائم.

ومن المتوقع أن يطرأ، السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا.

كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الأحد، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية.