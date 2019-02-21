اليوم.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهى "المنطقة السادسة، المنطقة الثامنة، الحى الثامن، وجميع مشاريع حسن المأمون، شارع الطاقة، بنك الإسكان والتعمير،
المبعوثين القضاة"، وذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الرابعة من اليوم نفسه، نظراً للأعمال الجارية لتطوير شارع مصطفى النحاس.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة
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