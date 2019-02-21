الغارديان: انهيار آخر معاقل تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال نشرته حول انهيار آخر معاقل تنظيم "داعش" الارهابي، قائلة: "بعض الوجوه الغربية كان من الممكن تمييزها بين المقاتلين المنسحبين من مدينة باغوز في سوريا رغم إخفاء الوجوه"، مشيرة إلى أن "​القوات​ الخاصة الأميركية والبريطانية على أهبة الاستعداد لاقتحام المدينة بعد إتمام انسحاب المدنيين و مقاتلي التنظيم الراغبين في الخروج منها".

وأوضحت أن "العملية تأخرت عدة أسابيع بسبب العدد الهائل من المدنيين الذين بدأوا في التدفق من المدينة إلى خارجها سعيا لتجنب المعارك وذلك بعد أشهر من تزايد أعداد سكان المدينة في الوقت الذي كانت فيه ​قوات سوريا الديمقراطية​ المتحالفة مع أمريكا تقاتل التنظيم وتتقدم بمحاذاة ​نهر الفرات​".

ولفتت إلى أن "القادة العسكريين يخشون من أن حفر مئات الأنفاق في المنطقة التي يتمركز فيها عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وزرع كميات كبيرة من المتفجرات لإعاقة تقدم القوات نحو قلب المدينة".