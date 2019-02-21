غوايدو يغادر كراكاس إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الاميركية

يغادر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة، كراكاس اليوم، على رأس حشد من أنصاره متوجهاً إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلاده، ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو السماح بدخولها.
وقد ذكر مكتب غوايدو في بيان أنّ "نوّاباً من الجمعية الوطنية سيرافقون الرئيس خوان غوايدو ضمن القافلة".
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