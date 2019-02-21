ريابكوف: الآلية المالية الاوروبية الجديدة توفر إمكانية التجارة مع ايران

لفت مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى ان "الآلية المالية الاوروبية "اینستکس" توفر إمكانية التجارة بين ايران والبلدان الاخرى"، مشيراً إلى أنه "مع بدء العمل بهذه الآلية المالية فإنها ينبغي أن تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين ايران والبلدان الاخرى مثل روسيا والصين".
وأشار إلى أنه "رغم أن البلدان الاوروبية المؤسسة لهذه الآلية المالية تباطأت في الوفاء بوعدها إلا أن هذه الآلية بدأت بالعمل في هذا الطريق".
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