ريابكوف: الآلية المالية الاوروبية الجديدة توفر إمكانية التجارة مع ايران

لفت مساعد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ إلى ان "الآلية المالية الاوروبية "اینستکس" توفر إمكانية التجارة بين ​ايران​ والبلدان الاخرى"، مشيراً إلى أنه "مع بدء العمل بهذه الآلية المالية فإنها ينبغي أن تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين ايران والبلدان الاخرى مثل ​روسيا​ و​الصين​".

وأشار إلى أنه "رغم أن البلدان الاوروبية المؤسسة لهذه الآلية المالية تباطأت في الوفاء بوعدها إلا أن هذه الآلية بدأت بالعمل في هذا الطريق".