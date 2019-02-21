مسؤول عراقي: نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين

أكد مستشار ​الأمن​ الوطني ​العراق​ي، ​فالح الفياض​، أن "العراق ترفض أن تكون منطلقا للاعتداء على الآخرين"، مشيرا إلى أن "العراق على استعداد تام للتعاون مع دول المنطقة لمواجهة أفكار "داعش".

ولفت إلى أنه "مثلما تمكن العراق بجيشه وشعبه من الانتصار على داعش عسكريا، يجب أن تتعاون معنا جميع الدول من أجل ​القضاء​ على أفكار التنظيم ومصادر تمويله لحماية ​الحياة​ والأعراض من براثن ​الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "النصر على"داعش" تحقق بفضل فتوى المرجعية الدينية ووحدة الشعب العراقي، وكما نازلنا داعش عسكريا وأمنيا ننازله اليوم إعلاميا ونعريه لتحصين المجتمع فكريا وثقافيا"، مضيفاً: "التعبئة الشعبية المقبلة ستكون لاجتثاث فكر داعش وتمويله للقضاء عليه بشكل كامل".