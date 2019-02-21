تحطم طائرة عسكرية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي الجزائر

تحطمت ​طائرة​ عسكرية وقتل عسكريان هما طاقمها في منطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي ​الجزائر​. وأعلنت مصادر محلية لوكالة ​سبوتنيك​ أن، "الطائرة سقطت داخل محمية نباتية غير آهلة بالسكان، في منطقة تدعى الرشة". وأكدت نفس المصادر أنه تم نقل جثتين إلى المستشفى، ولا يعرف ما إذا كان هناك جثة عسكري ثالث".

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