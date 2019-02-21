مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 70 شخصا نتيجة اندلاع حريق في عاصمة بنغلادش دكا"، مشيرةً إلى أنه "حتى اللحظة تم انتشال 70 جثة، وقد يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جاريا".
وأشارت إلى أن "الحريق نشب في مبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية".
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