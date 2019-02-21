مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 70 شخصا نتيجة ​اندلاع حريق​ في عاصمة ​بنغلادش​ دكا"، مشيرةً إلى أنه "حتى اللحظة تم انتشال 70 جثة، وقد يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جاريا".

وأشارت إلى أن "الحريق نشب في مبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية".