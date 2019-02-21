قرقاش: نقض الحوثي التزاماته يجب ألا يتكرر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية ​أنور قرقاش​ أنه "على ميليشيا الحوثي الإيرانية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتنفذ اتفاق ​الحديدة​، في وقت أعلنت ​الحكومة اليمنية​ أن موافقتها على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لانسحاب الميليشيا مشروطة ب​نزع الألغام​ وعودة السلطات المحلية".

ولفت إلى أنه "يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال في ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة"، مشيراً إلى أنه "في السابق جميع الالتزامات نقضت ولا ينبغي أن يتكرر الأمر. النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر".