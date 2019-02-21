ماكرون: معاداة الصهيونية أصبحت رمزا جديدا لمعاداة السامية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "معاداة الصهيونية أصبحت رمزا جديدا لمعاداة السامية"، معلنا عن "عودة لمعاداة السامية لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية".
وفي كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، قال: "نحن نشهد صعودا لمعاداة السامية لم نشهد له مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".
وأضاف إن "فرنسا ستعتمد في نصوصها ومراجعها "تعريفا جديدا لمعاداة السامية يشمل أيضا معاداة الصهيونية"، لتصبح بذلك معاداة الصهيونية بمثابة معاداة للسامية"، لافتا إلى ان "معاداة الصهيونية لن تدخل في قانون العقوبات الذي لن يتغير".
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