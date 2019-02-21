الجمهورية: عرض روسي لبناء معمل للكهرباء يؤمن كهرباء 24 على 24 ساعة

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ عرضاً ​روسيا​ً مطروحاً لبناء معمل للكهرباء يؤمن كهرباء 24 على 24 في ​لبنان​، وخلال فترة سريعة زمنياً.

ولفتت المصادر، إلى انّ هذا العرض يتضمن استعداداً لبناء معمل يعمل على ​الطاقة الذرية​، على غرار معمل مماثل بناه الروس في ​تركيا​ من دون ان تتكلّف الدولة التركية اي قرش، يعني "صفر كلفة". وبعد تشغيله، تمّ استثماره من قبل الروس لفترة زمنية محددة على ان يصبح ملكاً للدولة التركية بعد انقضاء فترة الاستثمار.

وبحسب بعض الخبراء، فإنّ حل مشكلة ​الكهرباء​ سيساهم تلقائياً في حل مشكلة ​المياه​، والانجاز الاهم هو انّ هذا الحل من شأنه ان يوفّر مئات الملايين من الدولارات التي تدفع سنوياً للكهرباء من دون فائدة، وهذا يعني أنه يقدّم وفراً مهماً على الخزينة. والأمر نفسه بالنسبة الى ملف النفايات، الذي يتطلب مقاربة جريئة وحديثة، فضلاً عن انّ حل هذا الملف يساهم في تخفيض الفاتورة الصحية، وينعكس ايجاباً على القطاع السياسي، فضلاً عن إيجابياته على المستوى البيئي والتخفيف من ​التلوث​.