الجمهورية: قرار بعدم إدخال العامل الايراني في ملف الكهرباء

علمت "​الجمهورية​" ان ثمة قراراً متّخذاً من قبل مستويات مسؤولة في الدولة بعدم إدخال العامل الايراني في ملف الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، فهو غير مطروح أصلاً، فيما أعادت بعض الجهات الداخلية استذكار العرض الذي قدمه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ قبل فترة غير بعيدة حول استعداد مصر رَبط خط كهرباء بينها وبين ​لبنان​ وتزويده بين 3 و5 آلاف ميغاوات وبسعر رخيص، وهو أمر تبدو الحماسة اللبنانية حياله ضعيفة مع ما يتردد عن تَوجّه لبنان الى بناء معمل للكهرباء.

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