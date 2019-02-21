عبدالله: ما صحة المعلومات عن وجود مئات مراكز العاب الميسر الغير مرخصة؟

سأل عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ما صحة المعلومات عن وجود مئات مراكز العاب الميسر الغير مرخصة،والمنتشرة في مناطق عديدة،تساهم في افساد الجيل الصاعد،وتجويع وتشريد مئات العائلات،وتحرم خزينة الدولة من الأموال الممكن تحصيلها من كازينو لبنان،بصفته الجهة الوحيدة المرخصة لهذا النوع من النشاطات".

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