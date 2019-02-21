مصادر الجمهورية: ملف الكهرباء سيشكل النقطة الاساس في عمل الحكومة

كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ ملف ​الكهرباء​ سيشكل النقطة الاساس في عمل ​الحكومة​، خصوصاً انّ مختلف الجهات السياسية قد ألزمت نفسها بأن لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وايضاً لا قبول باستمرار الوضع على ما هو عليه من عجز لهذا القطاع ونَزف للمليارات من خزينة الدولة.

ورجّحت بدء نقاش جدي حول حل كهربائي في القريب العاجل، يضع حداً لكل الحلول الترقيعية والمناقصات الملتبسة التي اعتمدت على مدى السنوات الماضية، والتي امتَصّت مبالغ طائلة من الخزينة وكانت السبب الاساس في العجز الخطير الذي تعانيه.