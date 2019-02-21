مصادر الجمهورية: موقف بري من الحكومة نابع من انّ التجربة السابقة غير مشجعة

رأت مصادر وزارية بارزة لـ"الجمهورية" انّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من الحكومة نابع من انّ التجربة السابقة غير مشجعة، ومن خشية من ان تُحوِّل "الأمزجة السياسية" وغير السياسية الحكومة الى مجموعة مربّعات ومتاريس متقاصفة حتى على جنس الملائكة.
ولفتت المصادر الى انّ العبرة ليست في الكلام الجميل، واعلان الحكومة عن الاستعداد الكامل للعمل والتصدي للمشكلات، بل انّ العبرة تكمن في تآلف الحكومة، والتعاون الكامل بين الوزراء، ومقاربة كل الملفات من دون استثناء، بحكومة فريق عمل واحد، وليس كما كان سائداً، بثنائيّات من تحت الطاولة او ثلاثيات تدور حول مصالحها فقط.
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