الجمهورية:المجلس الدستوري يصدر قراراً بقبول الطعن بالنائب ديما جمالي

علمت "الجمهورية" أنّ من بين القرارات التي سيصدرها ​المجلس الدستوري​ اليوم قراراً يقضي بقبول الطعن بالنائب ​ديما جمالي​ عن دائرة طرابلس.

وفي المعلومات أنّ محضرين متناقضين أعدّا قبل قبول الطعن. الأول أعدّه القاضيان أحمد تقي الدين و​زغلول عطية​ في 12 شباط الجاري وتم التصويت عليه في المجلس فقبله 6 أعضاء ورفضه 4 ، ومن الرافضين اضافة الى تقي الدين وعطية، القاضيان طارق زيادة وسهيل عبد الصمد.

لكنّ في 19 شباط الجاري، اجرى القاضي تقي الدين مطالعة ثانية مغايرة لرأيه في المحضر الاول فتمّ التصويت على المحضر الجديد فنال تأييد 7 أعضاء ورفضه 3 فاعتُبر الطعن مقبولاً.