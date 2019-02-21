بولتون: الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بغوايدو رئيسا

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن الملحق العسكري الفنزويلي ب​الأمم المتحدة​، الكولونيل بيدرو شيرينوس، اعترف ب​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو ما يزيد الضغط على رئيس ​فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​.

وأكد بولتون، أن "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا".

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد ​الولايات المتحدة​.