محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ): وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الخميس إلى الصين في زيارة رسمية , حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية. والصين هي المحطة الثالثة في جولة بن سلمان الآسيوية التي شملت أيضا الهند وباكستان وبدأها في 18 فبراير من إسلام آباد.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.