المعارضة الفنزويلية تسيطر على سفارة البلاد في كوستاريكا والأخيرة تحتج

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قالت ماريا فاريا وهي ممثلة للمعارضة الفنزويلية على حسابها بموقع تويتر، أمس الأربعاء، إن المعارضة سيطرت على سفارة البلاد في كوستاريكا.

يشار إلى أن كوستاريكا هي واحدة من الدول الخمسين التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد، وأمهلت ممثلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 60 يوما لمغادرتها.

خطوة فاريا، التي سماها جوايدو مبعوثة لفنزويلا لدى كوستاريكا ، دفعت الأخيرةإلى إصدار مذكرة احتجاج لها، قائلة إنها لم تحترم تلك المهلة.

وقالت لورينا أجيلار، نائبة وزير خارجية كوستاريكا إن سلوك فاريا غير مقبول وينتهك المعايير الدبلوماسية ذات الصلة باحترام المجتمع الدولي والثقة فيه.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان لوزارة الخارجية في كوستاريكا أنها "تشجب الدخول غير المقبول للسفارة الفنزويلية في كوستاريكا".

يشار إلى أن كوستاريكا ليست لديها سلطة للتدخل حيث تخضع السفارة للقانون الفنزويلي.

وكان جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 يناير الماضي.